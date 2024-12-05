«Жоден із озвучених мирних планів не на користь США, і це добре», — Олександр Коваленко

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував мирний план Келлога, який останнім часом широко обговорюється у ЗМІ.

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«Занадто багато планів миру для України та жоден із них… США не підходить.

Чим менше залишається часу до інавгурації Дональда Трампа, тим більше в інформаційний простір вкидається різноманітних заяв, що дисонують, від людей, які ніяк не впливають на зовнішню політику США. Але особлива увага не стільки заявам і фразам, часом вирваним з контексту, а цілим мирним планам, якими рясніє інформаційний простір.

Німецький сценарій, Фінська модель, Ізраїльський варіант, Китайський мирний план, Бразильський та інші, а тепер ще й широко обговорюваний план Келлога.

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План, м'яко кажучи, не дружить зі здоровим глуздом, за яким Україна відмовляється від НАТО, заморожується ЛБЗ, з росії починають поступово знімати санкції. Таке враження, що це план за принципом: «Все отримує росія і відразу», причому камуфлет, що є пасткою, суть якої, неминуче продовження війни через 2−3 роки.

З іншого боку, Кіт Келлог, навряд чи своїм планом зможе спонукати Дональда Трампа, з його MAGA, діяти саме в такому ключі поразки.

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Наприклад, зняття з росії санкцій — це повернення на ринок енергоресурсів російської дешевої нафти та газу. А кампанії, якої країни зараз отримують надприбутки, завдяки цій ніші? Правильно — США.

Заморозка війни це призупинення постачання зброї в Україну і не тільки, і як наслідок скорочення замовлень для підприємств ВПК США, а це десятки мільярдів доларів. І не просто скорочення виробництва, а призупинення оновлення запасів Армії США, процес чого був стрімко запущений 2022-го.

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До речі, навіть питання з НАТО не на користь Дональда Трампа. Адже вступ України до НАТО дозволить використовувати українські війська на території ЄС, що може скоротити присутність американської армії, зменшити витрати військового бюджету в Європі і чого прагне Дональд Трамп, який неодноразово критикував Старий світ за недостатній внесок в альянс.

І на завершення, просто питання — домовлятися із ким?

З країною, яка зазнала колосальних втрат у війні в Україні, армія якої виснажена, вплив звузився до рівня спілкування з КНДР, в Африці зростає опір режимам підтримуваним Москвою, в Сирії руйнується диктатура, що трималася на російських багнетах і домовлятися з цим побитим щуром про мир на умовах, які навіть кращі за ультиматуми що лунають із кремля? І саме такий план пропонуватиме 47-й президент США, який мріє зробити Америку великою знову?

Зараз багато говорять про те, що Україну не влаштує той чи інший план, який вкидається в інформаційний простір, той чи інший сценарій чи модель. Але ніхто не говорить про те, а що задовольняє США? Ми маємо відштовхуватися саме від цього — інтересів США щодо миру в Україні. На яких умовах та за яких обставин ці інтереси будуть повністю задоволені. І за дивним збігом обставин інтереси США більше збігаються саме з уявленнями України про перемогу.

З урахуванням нинішнього набору західної епістолярщини від різних авторів, різної політичної приналежності, жоден із озвучених планів не на користь США і це добре", — написав він.

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