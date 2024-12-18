Спецпредставник Трампа з питань України планує у січні приїхати до Києва: про що говоритимуть

Спецпредставник новообраного президента Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відвідає Київ і кілька інших європейських столиць на початку січня, оскільки наступна адміністрація намагається якнайшвидше покласти край російсько-українській війні, повідомили два джерела, обізнані з планами поїздки.

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Генерал-лейтенант у відставці, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та росії, не планує відвідувати москву під час цієї поїздки, пише Reuters. Замість цього він зустрінеться з вищим керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж, повідомили джерела. Поїздка ще допрацьовується, і маршрут може змінитися.

Зустрічі будуть зосереджені на з'ясуванні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах, сказали джерела. Представник перехідної команди Трампа не відповів на прохання про коментар, так само як і представники українського та італійського посольств у Вашингтоні. З представником французького посольства зв'язатися одразу не вдалося.

Кіт Келлог цього року надіслав Трампу пропозицію, яка передбачала замороження лінії фронту і зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО у найближчій перспективі. Але він також зазначив, що його пропозиція була лише відправною точкою і що нова адміністрація Трампа все ще працює над остаточним планом. Днями Трамп повторив свій заклик до швидкого припинення вогню й заявив, що поговорить з путіним і Зеленським про зупинку війни.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, призначивши Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем в Україні, Дональд Трамп також обрав дуже конкретний, заздалегідь оголошений план щодо найгострішого зовнішньополітичного питання, яке стоїть на його порядку денному.

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