Favbet Foundation допоміг організувати свято до Дня Святого Миколая у Загребі

Благодійний фонд Favbet Foundation разом з асоціацією Crvena Kalyna організували свято Дня Святого Миколая для українських дітей в Хорватії. Більш як 100 дітей взяли участь у розважальній програмі та отримали подарункові набори.

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Дітей зустрічав аніматор, були підготовлені творчі майстерні та тематичні квести — збирання іграшок, малювання прикрашання чобітків. Наприкінці свята до маленьких учасників завітав особисто Святий Миколай, який приніс багато подарунків.

Організація свята для українських переселенців стало можливе завдяки асоціації Crvena Kalyna, яка підтримує українських переселенців у Загребі, надає їм інформаційну та гуманітарну допомогу, навчає хорватської та влаштовує культурні заходи для дорослих та дітей. Також за сприяння асоціації в Україну регулярно доставляються гуманітарні вантажі.

Фото: від асоціації Crvena Kalyna

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Центр допомоги українським біженцям у Загребі на початку війни було засновано командою Favbet Foundation. Тут переселенці навіть сьогодні можуть отримати юридичну та психологічну підтримку, а діти — відвідувати освітні заходи та секції. У 2023 році з цим кейсом Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів загальнонаціонального проєкту «Відповідальна країна» видання MMR.

Фото: від асоціації Crvena Kalyna

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«Наша мета — створити середовище, де кожна дитина, попри обставини, може відчути себе в безпеці та підтримці, отримати можливість для розвитку та росту. Це не просто допомога, це шанс для майбутнього, де кожна дитина, незалежно від труднощів, отримає рівні можливості для щасливого життя. Через такі ініціативи ми не тільки підтримуємо культурну спадщину, але й зміцнюємо основи людяності, даруючи надію та впевненість у тому, що навіть завжди є місце для світла і тепла», — каже Маріанна Ковеня, куратор проєктів Favbet Foundation.

Нагадаємо, що в листопаді компанія FAVBET виступила генеральним партнером II Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2024, організованої спільнотою Sport&Business Club.

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