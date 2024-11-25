Оголошено набір у безкоштовну секцію самбо для дітей військовослужбовців та ВПО під патронатом Favbet Foundation та SPARTABOX

Благодійний фонд Favbet Foundation спільно з бійцівським клубом SPARTABOX запрошують дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб на безкоштовні заняття в Києві.

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У SPARTABOX відкрилися нові заняття з бойового самбо, які проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 16:30 в київській Академії єдиноборств SPARTABOX. В межах секції буде сформовано кілька груп для дітей від 8 до 13 років.

Запис за телефоном: +38 (093) 170 06 61.

Вчать дітей досвідчені тренери Сергій Бобир та Ренат Ахмедханов. Сергій — багаторазовий призер чемпіонатів світу, тренер національної молодіжної збірної України з бойового самбо. Спеціалізується на бойовому самбо, самбо, дзюдо, кікбоксингу, греплінгу, панкратіоні та ММА. За понад 19 років викладання він підготував багатьох майстрів спорту України з різних видів єдиноборств. Ренат Ахмедханов — борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби.

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Вихованець секції «Сильніші разом»

Нова секція — частина великого проєкту «Сильніші разом» від Favbet Foundation, що має на меті надати українським дітям більше можливостей для гармонійного розвитку. Минулого року в межах проєкту фонд вже відкрив кілька безкоштовних секцій з футболу, баскетболу, боксу та боротьби у Києві.

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«Ми щасливі, що Favbet Foundation сьогодні може дарувати нові спортивні захоплення дітям наших захисників та українців, що були змушені залишити свої домівки через війну. Впевнені, що під керівництвом наставників SPARTABOX діти здобудуть чудове й корисне хобі, а можливо, — зроблять перші кроки до чемпіонських титулів», — кажуть у Favbet Foundation.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що група компаній FAVBET направила до бюджету у 2023 році понад 3 мільярди гривень.

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На фото у заголовку: Тренер Ренат Ахмедханов та вихованці секції «Сильніші разом»

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