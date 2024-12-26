Терористи вдарили КАБами по селищу під Харковом: є жертви та постраждалі

У четвер, 26 грудня, російські терористи завдали чергового удару по Харківщині. КАБами поцілили по селищу Слатине Харківського району. Є загиблі та поранені.

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Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

«Російські терористи завдали удару по житловому сектору селища Слатине», — констатував він.

За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

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«Наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька осіб зазнали поранень різних ступенів важкості», — зазначив Задоренко.

На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби.

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Зазначимо, що селище Слатине російські війська обстрілюють не вперше. Наприклад, у вересні рф двічі за ніч обстріляла село Слатине Харківської області. Постраждали шестеро людей, зокрема вагітна.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 14:30 ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району.

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Постраждав 41-річний чоловік. Він госпіталізований до медичної установи.

На місцях влучань працюють екстрені служби, додав Синєгубов.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. В місті пошкоджені 2 магазини, 3 багатоповерхівки, будівля, яка не експлуатується, та лінії електропередач.

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