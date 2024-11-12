Окупанти вдарили дроном по Харкову: є руйнування та постраждалі

У вівторок, 12 листопада, російські терористи атакували багатостраждальний Салтівський район Харкова безпілотним літальним апаратом (БпЛА). Наразі відомо про двох постраждалих.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Удар було зафіксовано близько о 14:00. Тип застосованого росіянами дрона наразі установлюється.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.

Крім того, через дронову атаку було пошкоджено:

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електроопору;

скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Згодом стало відомо про ще один приліт БПлА — вже у Слобідському районі Харкова. Там відбулося пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

Постраждала 60-річна жінка, їй медичну допомогу надали на місці.

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Зазначимо, що останнім часом значно зросла кількість нічних атак із застосуванням безпілотників, що створює нові виклики для України в захисті від повітряних загроз.

Крім того, нагадаємо, що минулої ночі російські терористи здійснили кілька ударів з повітря по різних регіонах України. Вони запустили зенітну керовану ракету С-300 з території Бєлгородської області, яка влучила по Харкову. Крім того, з Курської області було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 у напрямку Чернігівської області. Також здійснено атаки керованими авіаційними бомбами по Сумській та Харківській областях. Вночі росіяни застосували 110 ударних дронів Shahed та інші безпілотники невідомого типу, запустивши їх з районів Курська, Приморсько-Ахтарська і Брянська.

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