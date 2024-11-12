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Окупанти вдарили дроном по Харкову: є руйнування та постраждалі

16:15 12 листопада 2024
Руйнування у Салтівському районі (архівне фото)

У вівторок, 12 листопада, російські терористи атакували багатостраждальний Салтівський район Харкова безпілотним літальним апаратом (БпЛА). Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Удар було зафіксовано близько о 14:00. Тип застосованого росіянами дрона наразі установлюється.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.

Крім того, через дронову атаку було пошкоджено:

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  • електроопору;
  • скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Згодом стало відомо про ще один приліт БПлА — вже у Слобідському районі Харкова. Там відбулося пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

Постраждала 60-річна жінка, їй медичну допомогу надали на місці.

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Зазначимо, що останнім часом значно зросла кількість нічних атак із застосуванням безпілотників, що створює нові виклики для України в захисті від повітряних загроз.

Крім того, нагадаємо, що минулої ночі російські терористи здійснили кілька ударів з повітря по різних регіонах України. Вони запустили зенітну керовану ракету С-300 з території Бєлгородської області, яка влучила по Харкову. Крім того, з Курської області було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 у напрямку Чернігівської області. Також здійснено атаки керованими авіаційними бомбами по Сумській та Харківській областях. Вночі росіяни застосували 110 ударних дронів Shahed та інші безпілотники невідомого типу, запустивши їх з районів Курська, Приморсько-Ахтарська і Брянська.

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