Ворог знову атакував мирні міста і села, а дрони ЗСУ залишили без світла частину бєлгородської області

Російські терористи продовжують порушувати всі правила ведення війни і не припиняють завдавати ударів по мирним населеним пунктам нашої країни. На щастя, мова не йде про жахливі ракетні обстріли на кшталт вчорашніх, але від них теж страждають звичайні люди та інфраструктура.

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Зокрема вночі агресор двічі обстріляв Нікополь (Дніпропетровська область) з важкої артилерії. В місті пошкоджені 2 магазини, 3 багатоповерхівки, а також будівля, яка не експлуатується. А ще — лінії електропередач.

Пошкоджене житло

Вибиті вікна багатоповерхівки

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«Загиблих і постраждалих немає», — додав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, показавши фото наслідків обстрілу.

А по сусідній Запорізькій області ворог впродовж доби завдав 255 ударів, від яких страждали 11 населених пунктів регіону, поінформував очільник ОВА Іван Федоров.

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Зокрема авіаційного удару було завдано по Новоандріївці, 130 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та ще 7 населених пунктів, 7 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, а 11 оселищ було піддано артилерійським ударам ворога.

У відповідь на постійний російський терор удар було завдано і по частині території росії. Постраждала, зокрема, бєлгородська область. Через атаку дронів зникло світло у деяких населених пунктах, пишуть місцеві Telegram-канали.

Це підтвердив губернатор області в'ячеслав гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.

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Пошкоджені автівки

Також чиновник уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

«Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга», — повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з міноборони рф.

Ще зазначимо, що вчора, 25 грудня, безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство Росії під назвою — «Мічурінський завод «Прогрес». Крім цього, через ранкову атаку БпЛА виникла пожежа на котельні ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новонікольське в тій же Тамбовській області.



Нагадаємо, що 25 грудня Служба безпеки України 25 грудня атакувала далекобійними дронами склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів росії — «Кадамовський». Він розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області.

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