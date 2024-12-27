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Україна

Міноборони рф втратило сором: відомство похвалилося убогою зброєю

16:22 27 грудня 2024
ВАЗ-2121, на який встановлено 6 спарених автоматів АК-74 та картечна хлопавка

Оскільки Україна має у своєму арсеналі дедалі більшу кількість дешевих і універсальних дронів, російські окупанти шукають засоби для боротьби з ними. І часто представлені рішення виявляються швидше ганьбою, ніж чимось вартим уваги.

Так, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зауважив, що мо рф розмістила на своєму сайті відеоролик з черговим «винаходом», що не має аналогів у світі. Йшлося про легковий автомобіль ВАЗ-2121, на який встановлені 6 спарених автоматів АК-74 та картечна хлопавка.

«Призначені ці бойові колісниці для боротьби з дронами, — пише експерт. — Загалом переробка ВАЗ у баггі — це дешево й дієво, не сперечаюся. Але давайте не забувати, що ми зараз говоримо про офіційне відео міністерства оборони країни, яка начебто нещодавно мала „другу“ армію у світі, як би колосальний бюджет і якийсь там конкурентоспроможний ВПК, та ще й грізний „Арєшнік“ напоготові 24/7, а тут… Не окреме серійне виробництво, повноцінного заводського замкнутого циклу баггі, а переробка ВАЗ-2121», — дивується експерт.

Іншим моментом, що його здивував, стало використання 6 спарених АК-74 замість більш зручних, потужних і швидкострільних кулеметів, в ідеалі калібру 12,7 мм НСВ «Утес», ДШК такого ж калібру або хоча б двох 7,62 мм «Максимів».

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«Загалом бравурне відео, що наголошує на подальшій деградації РОВ, під пафосну музику і з вкрай незрозумілим результатом полювання за дроном», — резюмує експерт.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», це не перший приклад, коли росіяни вихваляються зброєю та технікою більш ніж сумнівної якості.

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