Окупанти женуть на фронт списану броню ПДВ: на що звернули увагу експерти

Окупанти продовжують відправляти на фронт техніку сумнівної бойової цінності. На цей раз було помічено перевезення бойової машини десанту (БМД-3), створеної спеціально для ПДВ ще за часів СРСР.

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На це звернув увагу військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, це досить рідкісна машина, яка вироблялася у 1990-х. Всього були зроблені 143 одиниці, 6 з яких дослідні. Але вже тоді з'ясувалась їхня сумнівна цінність. В результаті всі БМД-3 були відправлені на зберігання, хоча деякі з них засвітилися у 2022-му на початку російського вторгнення.

За словами військового експерта Андрія Харука, БМД-3 стала продовженням концепції створення власної техніки для військ ПДВ і тому машину робили на базі БМП-3. Однак у порівнянні з «батьком» БМД-3 довелося сильно полегшити, що змусило послабити і так слабку броню БМП-3 і встановити тільки 30-мм гармату, відмовившись від 100-мм гармати.

«БМД-3 — винятково невдалий приклад реалізації помилкової концепції. За масою та габаритами вона доросла до БМП-2, але при цьому вміщує всього сім осіб: трьох членів екіпажу та чотирьох десантників. Причому два десантники знаходяться в передній частині машини — вони обслуговують носові кулемет і гранатомет і виходять через верхні люки. Ще двоє мають місця у десантному відділенні за баштою. Бойова цінність та можливості виконання завдань відділенням із чотирьох осіб були мізерними, вони не окупалися деяким збільшенням вогневої потужності машини в порівнянні із суттєво легшою БМД-2», — так пояснює Андрій Харук мінуси БМД-3, які й призвели до зняття її з озброєння та виробництва ще в 1997-му році.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Державна прикордонна служба України показала безпечніші та комфортніші для екіпажу бельгійські БМП AIFV-B-C25 з посиленою бронею.

Фото: БМД-3, Вікіпедія

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