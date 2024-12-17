Універсальний та дешевий: Міноборони прийняло на озброєння новий безпілотник

Збройні Сили України продовжують оснащуватися новими зразками зброї та військової техніки. І цей список поповнив новий вітчизняний безпілотник SOVA 10, який був прийнятий Міністерством оборони в середині грудня. Його дешевизна й універсальність робить його вельми затребуваним під час війни.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України, зазначивши, що рішення прийняте Головним управлінням забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки. Цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів і працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.

За даними ЗМІ, дрон SOVA 10 призначений для виконання різних бойових завдань, включно з розвідкою, ударами по цілях та використанням як дрона-камікадзе. Він здатний працювати в умовах спеки та морозу, витримує температуру від -10 до +40°C.

Корисне навантаження дрона сягає 3 кг, він оснащений двома камерами — денною та сутінковою. Здатний виконувати тривалі місії. З акумулятором 6S3P ємністю 12400 mAh може перебувати в польоті до 15 хвилин. Роздрібна вартість безпілотника становить 17790 грн, що разом з універсальністю — можливістю ведення розвідки і завдавання ударів — робить його вельми корисним для використання на передовій.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що окупанти направляють на передову раніше списану через сумнівну цінність бойову техніку.

Фото: Міноборони

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook