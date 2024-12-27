Мінус три офіцери ворога: стали відомі деталі зухвалої операції ГУР та СБУ (фото, відео)
В Головному управління розвідки Міноборони України, де раніше розповіли про виведення з ладу російського військового літака на підмосковному аеродромі, повідомили про зухвалу операцію, наслідком якої стала ліквідація трьох капітанів зс рф.
В ГУР МО зазначають, що операцію провели військова розвідка, СБУ, Сили безпілотних систем ЗСУ та оперативне угруповання військ «Таврія».
Так, розвідники з'ясували, що кілька офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил рф запланували зустріч. Була розроблена операція і одразу після початку польової наради окупантів по ним був завданий удар HIMARS, а пізніше ударні дрони атакували групу, яка приїхала, аби евакуювати російських офіцерів.
Були ліквідованікомандир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку зс рф дмітрій нагорний; заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку зс рфгригорій крохмальов та командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази зс рф юрій фомін. Також було знищено п'ять російських автівок.
Військова розвідка про подробиці не розповідає, але днями в мережі з'явилася інформація про загибель російських офіцерів, які «поїхали за гуманітаркою». Почали писати про це роспабліки.
А пізніше з'явилося й відео з місця прильоту.
Нагадаємо, що днями в ЗСУ підтвердили влучний удар по штабу російських десантників на Курщині — пункт управління 810-ї обрмп у місті Льгов. Штаб розташовувався у покинутій цивільній будівлі.
Фото ГУР МО187
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