ГУР під москвою: на аеродромі «Остаф'єво» коло столиці рф вибухнув військово-транспортний літак Ан-72

Розплата за воєнні злочини поступово знаходить російських терористів. Від рук спецслужб гинуть ті, хто допомагає вбивати мирних українців, а на аеродромах країни-агресорки вибухають літаки та склади.

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Так сьогодні стало відомо, що 12 грудня на російському аеродромі «Остаф'єво» у московській області був зафіксований потужний вибух. Його причиною стала детонація на борту літака Ан-72, повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР).

Зазначається, що внаслідок детонації основної силової установки військово-транспортного літака Ан-72 літак було виведено з ладу.

Відомо, що він належав військово-морському флоту рф.

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За попередніми оцінками, вартість знищеного літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

Українські розвідники нагадали, що кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, отримає справедливу відповідь.

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При цьому розвідники зазначають, що під час війни російські аеродроми є законними воєнними цілями. За час повномасштабного вторгнення вони зазнавали атак або на їхній території вибухали російські літаки.

Важливо зазначити, що детонація літаків рф часто відбувається через технічні проблеми, адже через світові санкції росія не може більше їх якісно обслуговувати. Протягом 2024 року на території рф відбулося кілька вибухів на військових аеродромах, що привернули значну увагу.

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Наприклад, у ніч проти 3 серпня на аеродромі «Морозовськ» (Ростовська область) пролунала серія потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа. Повідомлялося про детонацію складу боєприпасів.

У ніч проти 20 жовтня 2024 року на аеродромі у Липецькій області також були зафіксовані вибухи. Зазначимо, що на цьому аеродромі базувалися літаки Повітряно-космічних сил рф. Ціллю ударів були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

Також Сили оборони України завдають вогневого ураження по арсеналам ворога, на яких зберігаються боєприпаси окупантів, що задіяні у війні проти України.

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