В росії уражено склад зберігання, обслуговування та ремонту «шахедів», — Генштаб

В Орловській області росії Повітряні сили ЗСУ провели бойову операцію й уразили військовий об'єкт. Цього разу під удар потрапив захищений бетонний склад зі зберігання, обслуговування та ремонту «шахедів.

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За інформацією Генштабу, операція була проведена 26 грудня. Й вона суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних дронів по цивільній інфраструктурі України.

«Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил рф. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі.

Слава Україні!» — додали в Генштабі.

Крім того, неспокійно було і в інших російських регіонах. Зокрема, у Воронезькій та Бєлгородській областях рф скаржилися на дронові атаки.

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У Воронезькій області внаслідок атаки БПЛА стався обрив контактної мережі на залізниці, затримано поїзда, передає ASTRA слова губернатора Олександра Гусєва.

Голова Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в селі Палатове внаслідок атаки безпілотників поранено двох мирних жителів.

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Також через атаку БПЛА з 6 ранку за московським часом аеропорт Казані не приймає та не відправляє рейси.

Російська влада повідомила, що в ніч на 28 грудня 56 українських безпілотників атакували кілька їхніх регіонів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у москві нещодавно було ліквідовано одного з конструкторів російських ракет — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайла Шатського. Пізніше повідомлялось про ліквідацію генерала Ігоря Кириллова, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф.

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