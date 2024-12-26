Ударів балістикою поменшає: ЗСУ уразили стратегічне підприємство у ростовській області рф

Українські дрони навчились на тільки «вимикати» світло у різних областях країни-агресора, але й виводи з ладу підприємства стратегічного характеру.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, днями Повітряні сили ЗСУ атакували підприємство у ростовській області рф, яке займається виробництвом палива для балістичних ракет. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Знаходиться завод у місті Кам'янськ-Шахтинський і є одним з важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу.

Повідомляється, що росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Цими ракетами окупанти атакують об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема лікарні, житлові будинки т електростанції.

РЕКЛАМА

«Дане вогневе ураження — частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил російської федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що 18 грудня у ростовській області був атакований «Комбінат Кам'янський». Це одне з найбільших хімічних підприємств росії. Комбінат знаходиться за 14 км від кордону з Україною, але від поточної лінії фронту за 160−170 км.

Він був створений у 1939 році. Основний вид діяльності підприємства — «виробництво зброї та боєприпасів». Відомо, що підприємство є виробником твердого палива для ракет. Більшість держконтрактів заводу припадає на НВО «Сплав», яке випускає реактивні системи залпового вогню типу «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо-С», а також балістичні ракети «Іскандер».

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що днями в тій же ростовській області українські дрони атакували аеродром Міллерово, з якого російські штурмовики Су-25 завдають удари по мирних українських містах.

101

Читайте нас у Facebook