У москві, де нещодавно було ліквідовано одного з конструкторів російських ракет — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайла Шатського, підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні СБУ, назвавши російського генерала відповідальним за масове застосування загарбниками забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України, повідомила йому про підозру (за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — військовий злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

«За наказом Кириллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати „К-1“, які оснащені отруйними речовинами подразнюючої дії — CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та її знищення від 13.01.1993», — зазначали в українській спецслужбі.

РЕКЛАМА

Читайте також: росія використовує раніше невідому хімічну зброю, — ЗМІ

Генерала Кирилова та його помічника було ліквідовано вранці 17 грудня, фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

Кириллов — той самий генерал, який на брифінгах розповідав про «біолабораторії в Україні».

Вранці у вівторок, 17 грудня, він разом із помічником виходив із під'їзду будинку, коли спрацював вибуховий пристрій. Російські паблики пишуть, що вибухівка могла бути прикріплена до самокату, що стояв біля під'їзду.

РЕКЛАМА

Вибухівку прикріпили до самокату, що стояв біля будинку Кириллова, фото з відкритих джерел

Генерал Кирилов загинув разом зі своїм помічником, фото з відкритих джерел

Пізніше інформацію про те, що загинув генерал Кириллов, підтвердили і у російському слідкомі. Також офіційно було підтверджено, що спрацювала вибухівка, прикріплена до самокату.

Нагадаємо, що днями у Донецьку спрацювала вибухівка, закладена в автомобіль начальника колонії в Оленівці Сергія Євсюкова. У мережу виклали відео з моментом підриву, внаслідок якого Євсюкова було ліквідовано.

Фото з відкритих джерел

403

Читайте нас у Facebook