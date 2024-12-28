Машина перекинулась на дах: п’яна водійка на «Теслі» вчинила смертельну ДТП, загинули двоє людей

В Києві поліція затримала жінку, винуватицю смертельної аварії. Внаслідок автопригоди автомобіль перекинувся на дах, а двоє пасажирів автівки від отриманих травм загинули на місці події. Водійку затримано, повідомили у столичній поліції.

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Аварія сталася вночі 28 грудня у Солом’янському районі столиці під час комендантської години.

Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, бувши напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля, 40-річний чоловік та 41-річна жінка, загинули на місці.

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Прилад «Драгер» показав у крові водійки 1,84 проміле алкоголю.

Водійку затримали. Їй загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

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Нагадаємо, нещодавно під Вінницею сталася страшна автокатастрофа, в якій загинуло троє людей, а четверо отримали травми.

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