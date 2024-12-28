41.71 / 42.29 43.57 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Машина перекинулась на дах: п’яна водійка на «Теслі» вчинила смертельну ДТП, загинули двоє людей

13:47 28 грудня 2024
Смертельна аварія у Києві, фото поліції

В Києві поліція затримала жінку, винуватицю смертельної аварії. Внаслідок автопригоди автомобіль перекинувся на дах, а двоє пасажирів автівки від отриманих травм загинули на місці події. Водійку затримано, повідомили у столичній поліції.

Аварія сталася вночі 28 грудня у Солом’янському районі столиці під час комендантської години.

Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, бувши напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля, 40-річний чоловік та 41-річна жінка, загинули на місці.

РЕКЛАМА

Прилад «Драгер» показав у крові водійки 1,84 проміле алкоголю.

Водійку затримали. Їй загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно під Вінницею сталася страшна автокатастрофа, в якій загинуло троє людей, а четверо отримали травми.

266

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші та покращення матеріального стану для 4 знаків зодіаку, фото Факти

Останні дні року подарують багатство: хто зможе поліпшити своє фінансове становище в кінці грудня

Надя Дорофєєва з чоловіком Михайлом Кацуріним

Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

Таро-прогноз на 28 грудня 2024 року

Левам — випробування від «П'ятірки Жезлів», Близнюкам — перспектива від «Туза Денаріїв»: Таро-прогноз на суботу, 28 грудня

Гороскоп на 28-29 грудня 2024 року, фото Pixabay

Час для див та сюрпризів: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в останні вихідні року, що минає

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту