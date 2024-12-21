Сім людей у салоні та жінка за кермом: під Вінницею сталася страшна автокатастрофа (фото)

Як нещодавно на Львівщині, так й у Вінницькій області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з багатьма загиблими та постраждалими.

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Як повідомляють в обласній поліції, близько о півночі 20 грудня на виїзді з міста Гайсин зіткнулися легковик та вантажівка.

Смертельна ДТП сталася на виїзді з Гайсина, фото поліції

«За попередньою інформацією, 35-річна водійка автомобіля Opel Zafira під час виконання розвороту, не переконавшись у безпечності свого маневру, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з вантажівкою VOLVO», — зазначають правоохоронці.

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Водійка легковика вискочила на зустрічну смугу руху, фото поліції

В результаті ДТП загинуло троє людей, а четверо отримали травми. Всі вони перебували в салоні легкового автомобіля.

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В ДСНС уточнили, що із понівеченого салону автівки рятувальники дістали тіла двох загиблих, ще один внаслідок зіткнення вилетів із автомобіля та загинув на місці.

Троє людей загинули, четверо отримали травми, фото поліції

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«Від отриманих травм на місці події загинули троє пасажирів мінівена: двоє чоловіків віком 28 і 36 років, та 42-річна жінка. 35-річна водійка Opel та ще троє її пасажирів (двоє 40-річних жінок та 41-річний чоловік) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані», — повідомили в поліції та додали, що 22-річний водій вантажівки, житель Волинської області, не постраждав.

Водій вантажівки не постраждав, фото поліції

За фактом загибелі людей в ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавленням волі на строк до десяти років з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, що нещодавню ДТП на Львівщині, в якій загинуло семеро людей, спровокував нетверезий 23-річний керманич BMW, який виїхав на зустрічну смугу руху. Після зіткнення він втік з місця аварії і пізніше був затриманий.

Фото ДСНС

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