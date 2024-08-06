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В Києві сталася смертельна ДТП з легковиком та вантажним автомобілем: загинув водій

10:00 6 серпня 2024
На місці ДТП

В Києві, який вночі пережив чергову російську ракетну атаку, сталася смертельна ДТП.

Як повідомили в Поліції Києва, на проспекті Валерія Лобановського в Голосіївському районі відбулося зіткнення вантажного автомобіля та легковика Mazda. Водій останнього загинув.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 8:20 ранку. На місце виїхали та працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного Главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі.

Огляд водія вантажівки

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За попередньою оцінкою, водій Mazda не врахував дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням скоїв зіткнення із вантажівкою DAF, яка рухалася попереду у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Водій вантажівки був тверезим — це підтвердили медики.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, встановлюючи додаткові обставини ДТП.

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На місці працює слідча група

Також нагадаємо про нещодавню смертельну пригоду в Києві за участі п’яного водія на Maserati, який наїхав на мопед. Тоді внаслідок зіткнення 48-річна пасажирка мопеда отримала смертельні травми, а 28-річний керманич був госпіталізований.

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Фото t. me/gunpKyiv/

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