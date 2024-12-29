У парламенті Грузії відбулася інавгурація нового голови держави, Зурабішвілі залишає президентський палац

Незважаючи на протести в Грузії, які спалахнули після парламентських виборів і «призупинення» євроінтеграційних процесів, а також виборів більшістю, що перемогла, нового голови держави, відбулася церемонія інавгурації нового грузинського лідера Михайла Кавелашвілі.

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Як пише «Ехо Кавказу», його кандидатура була підтримана депутатами «Грузинської мрії», місцевих органів влади, а також верховними радами Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

На церемонії, яка тривала близько півгодини, був засновник «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі, проти якого США нещодавно ввели санкції. А от представників дипкорпусу під час складання присяги шостим президентом Грузії не було.

Зазначається, що силовики обмежили вхід до будівлі парламенту, зранку там діяв «жовтий рівень безпеки».

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Опозиція, як і Саломе Зурабішвілі, яка раніше відмовляла залишати президентську резиденцію, не вважають ці вибори законними. Зурабішвілі не має наміру відмовлятися від своїх повноважень і вважає обрання Михайла Кавелашвілі «глузуванням з демократії».

Вона все ж таки погодилася залишити президентський палац, заявивши, що «забирає з собою легітимність, прапор та довіру громадян»

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«І ця держава не заслуговує на такі пародії… Вони замкнені, налякані, продажні, нелегітимні, невизнані, піддані санкціям. Ми ж відкриті, вільні та спокійні. За нами правда, тому що у нас любов — любов до країни і любов один до одного, і саме тому ми переможемо», — цитує видання заяву Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, що раніше про санкції щодо Бідзини Іванішвілі та ще 19 осіб, які «продають інтереси Грузії та людей», заявляв президент України Володимир Зеленський.

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Фото «Ехо Кавказу»

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