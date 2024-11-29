«Завершення конституційного перевороту»: після відмови влади Грузії від переговорів із ЄС у Тбілісі спалахнули заворушення (фото)

В Грузії, де наприкінці жовтня вибори, за офіційною версією, завершилися перемогою правлячої партії «Грузинська мрія», орієнтованої на росію, з чим не погоджувалася опозиція, і які не визнали в ЄС, напередодні увечорі розпочалися масові акції протесту. Люди почали збиратися на вулицях міст після того, як правляча партія заявила про призупинення переговорів з Євросоюзом щодо майбутнього членства до 2028 року та відмови від будь-яких грантів. Так, грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе мотивував це, зокрема, тим, що ЄС найближчим часом «не планує розширення у східному напрямку» і що до відкриття перемовин щодо вступу в Євросоюз необхідно ще півтора-два роки.

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До протестуючих в Тбілісі під будівлею парламенту приєдналася й президентка Саломе Зурабішвілі. Влада вивела на вулиці міста спецназ. Як пише «Ехо Кавказу», Зурабішвілі звернулася до силовиків зі словами: «Ви служите росії чи Грузії?»

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За її словами, уряд «оголосив не мир, а війну власному народу»: «На цьому шляху немає ані державності Грузії, ані її незалежності, ані її майбутнього, окрім росії». Дії Кобахідзе вона вважає завершенням конституційного перевороту в країнї.

Між протестуючими, які заявляли про порушення статті Основного закону щодо євроінтеграції, та силовиками розпочалися сутичкі. Останні застосували проти демонстрантів спецзасоби, у тому числі й водомети.

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Близько години ночі демонстрантів витіснили з площі перед парламентом, почалися затримання. Місцеве міністерство внутрішніх справ заявило про затримання більше чотирьох десятків демонстрантів та постраждалих правоохоронців.

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Нагадаємо, що нещодавно заворушення були й у Абхазії, яка знаходиться під впливом росії. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти ухвалення рішення, яке б дозволило росіянам купувати землю.

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