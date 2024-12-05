«Продають інтереси Грузії»: Україна ввела санкції «проти Іванішвілі та його спільників» (відео)

Після того, як в Грузії через призупинення євроінтеграційного діалогу почалися масові протести, які придушують силовики, Україна ввела санкції «проти тієї частини влади, яка здає Грузію путіну».

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«Саме проти цього зараз у Грузії — протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти», — зазначив президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про введення в дію відповідного рішення РНБО.

«Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі — втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні — ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти москви», — заявив він та додав, що санкції застосовані щодо Бідзіни Іванішвілі та ще 19 осіб, які «продають інтереси Грузії та людей».

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В багатьох містах Грузії люди кожний день виходять на акції протестів, а силовики розгяняють мітингарів. У лідерів кількох рухів та партій, які є опозиційними до влади, були проведені обшуки, людей активно затримують. Так, в грузинському МВС заявляли про затримання організаторів протестних акцій, про знайдені «коктейлі Молотова», респіратори, каски, піротехнічні засоби…

«Це має бути перейменовано в #РепресіївГрузії. Політичні лідери витягуються репресивними силами, партійні штаби заперечують проти обшуків і захоплень, обшукуються офіси молодих протестувальників… Прем’єр-міністр називає це „запобіганням“», — написала у соцмережах президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протестувальників.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Грузії перемогу отримала провладна «Грузинська мрія». Опозиція заявила про фальшування та не визнала ці результати. Невдовзі грузинське керівництво заявило, що призупиняє діалог з ЄС до 2028 року, а також відмовляється від будь-яких європейських грантів.

Фото — скріншот

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