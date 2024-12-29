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Спорт

Замість в'язниці — на фронт: колишнього футболіста збірної росії вбили на війні в Україні

20:04 29 грудня 2024
Олексій Бугаєв

Ексфутболіст «Локомотива», «Краснодара» та збірної росії 43-річний Олексій Бугаєв, якого три місяці тому засудили до 9,5 року колонії суворого режиму за збут наркотиків, загинув на війні в Україні, повідомив Sport24.

«На жаль, новина про смерть Олексія — правда. Як це сталося? А як на війні вбивають? Це сталося сьогодні», — цитує портал батька спортсмена Івана Бугаєва.

За словами адвоката ексфутболіста Костянтина Жеребцова, Бугаєв після ухвалення вироку хотів вирушити, як у них кажуть, на «СВО». Вирушив. Ненадовго.

Додамо, що Олексій Бугаєв — вихованець школи московського «Торпедо», який виступав за «Томь», «Локомотив» (виграв із командою Суперкубок росії), «Хімки», «Краснодар» і завершив кар'єру у 2010 році. У 2004−2005 роках гравець провів сім матчів за збірну росії, зокрема, зігравши на Євро-2004. Після завершення кар'єри футболіста Бугаєв, який мав проблеми з алкоголем, зайнявся вантажоперевезеннями і відкрив пункт прийому макулатури.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воїни ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футболіста.

Фото ІТАР-ТАРС

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