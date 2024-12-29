Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на понеділок, 30 грудня 2024 року. Карти передбачили день, який стане чудовою можливістю для реалізації особистих планів та покращення стосунків із близькими, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Туз Мечів

У Козерогів день стане відправною точкою для реалізації амбітних планів. Їм треба бути рішучими та не бояться діяти.

ВОДОЛІЙ — Закохані

Водоліям належить зробити вибір, який вплине на майбутнє. Це сприятливий день для зміцнення зв'язків.

РИБИ — Колесо Фортуни

Рибам потрібно залишатися відкритими для нових можливостей і виявляти подяку за все, що приходить у їхнє життя.

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ОВЕН — Мир

Овнам вдасться вийти за межі звичного комфорту. Потрібно використати накопичений досвід та впевненість для подальшого зростання.

ТЕЛЕЦЬ — Сімка Мечів

Тельцям треба бути пильними та обмірковувати свої дії. Їм потрібно звільнитися від зв'язків, які приносять більше шкоди, ніж користі.

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БЛИЗНЮКИ — Паж Кубків

Близнюків чекають приємні знайомства, цікаві розмови та можливості. День підійде для планування на майбутнє.

РАК — П'ятірка Жезлів

Для Раків цей день стане своєрідним тренуванням їхньої стійкості та впевненості. Не треба боятися труднощів — вони допоможуть розкрити здібності.

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ЛЕВ — Місяць

Левам доведеться уважніше прислухатися до інтуїції. Потрібно довіряти своїм почуттям та не бояться йти вперед.

ДІВА — Верховна Жриця

Дівам потрібно утриматися від активних дій і довіритися природному перебігу подій. Це час для внутрішнього зростання.

ТЕРЕЗИ — Король Денаріїв

Терезам потрібно зосередитися на фінансових питаннях і уникати сумнівних вкладень. Рішення, ухвалені цього дня, матимуть віддалені наслідки.

СКОРПІОН — Смерть

Скорпіони доведеться прощатися з минулим і переходити до нових можливостей. Їм, швидше за все, доведеться попрощатися з тим, що втратило актуальність.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Стрільцям слід тимчасово зупинитися, щоб відновити сили. День підійде для переосмислення своєї мети.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи визначили найуспішніші місяці 2025 року.

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