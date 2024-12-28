Добігає кінця день, коли Левам потрібно було бути обережними у розмовах, а Дівам — вирішувати справи самостійно.

Але життя продовжується, і спеціалісти з Таро зробили розклад щодо подій завтрашнього дня, його публікує видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН

Карта дня: «Туз Жезлів»

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Ця карта символізує енергію, натхнення та нові починання. 29 грудня — ваш день, Овни! Ви будете сповнені ентузіазму та бажання діяти, немов вулкан, що прокинувся після довгого сну. Сміливо беріться за нові проекти, генеруйте ідеї, діліться ними з оточуючими, не бійтеся ризикувати та виходити за рамки звичного. Удача завтра буде повністю на вашому боці! У сфері кохання — час пристрасті, романтики та вогненних емоцій. Якщо ви ще не зустріли свою другу половинку, то сьогодні зірки обіцяють вам доленосну зустріч.

ТЕЛЕЦЬ

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Карта дня: «Четвірка Пентаклів»



Ця карта закликає вас до практичності та розсудливості. Завтра важливо зосередитися на матеріальній сфері та ретельно планувати свої витрати. Не робіть спонтанних покупок, обдумайте кожен крок, перш ніж інвестувати гроші. У роботі — час стабільності та наполегливої праці. Не чекайте миттєвих результатів, але пам’ятайте, що ваші зусилля неодмінно будуть винагороджені. У коханні — період спокою та стабільності. Насолоджуйтесь гармонією у стосунках з партнером, приділіть час один одному.

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БЛИЗНЮКИ

Карта дня: «Королева Мечів»

Завтра вам знадобиться гострий розум, аналітичні здібності та вміння швидко приймати рішення. Будьте уважні до деталей, не пропускайте повз вуха важливу інформацію. Можливі неприємні розмови та конфлікти, тому важливо контролювати свої емоції та не піддаватися на провокації. У коханні — час для щирих розмов та з’ясування стосунків. Якщо є невирішені питання, краще обговорити їх відверто з партнером.

РАК

Карта дня: «Дев'ятка Кубків»

Ця карта обіцяє вам день, сповнений радості, щастя та виконання бажань. Ви будете оточені турботою та любов’ю близьких, відчуєте їх підтримку та розуміння. Насолоджуйтесь моментом, цінуйте те, що маєте, і не забувайте висловлювати свою вдячність тим, хто вам дорогий. У коханні — гармонія, взаєморозуміння та ніжність. Самотні Раки можуть зустріти людину, яка принесе їм щастя та наповнить їх життя новим змістом.

ЛЕВ

Карта дня: «Сила»

Завтра вам знадобиться внутрішня сила, мужність та впевненість у собі. Не здавайтеся перед труднощами, сміливо йдіть назустріч викликам долі. Боріться за свої мрії та цілі, і ви обов’язково досягнете успіху. Ви володієте величезним потенціалом та харизмою, використовуйте їх на повну! У коханні — час пристрасті, яскравих емоцій та романтичних пригод.

ДІВА

Карта дня: «Помірність»

Завтра вам важливо зберігати спокій, рівновагу та гармонію у всьому. Не піддавайтеся емоціям, дійте розважливо та обдумано. У роботі — час для рутинних справ, планування та аналізу. Не поспішайте, ретельно перевіряйте всю інформацію. У коханні — період гармонії та взаєморозуміння. Приділіть час своїй другій половинці, проведіть вечір у романтичній обстановці.

ТЕРЕЗИ

Карта дня: «Двійка Кубків»

Ця карта символізує партнерство, гармонію та любов. Завтра у вас буде сприятливий день для спілкування, нових знайомств та романтичних зустрічей. Ви будете привабливими, чарівними та легко знаходитимете спільну мову з оточуючими. У коханні — час романтики, ніжності та взаємного тяжіння. Самотні Терези мають всі шанси зустріти свою другу половинку.

СКОРПІОН

Карта дня: «Смерть»

Не лякайтесь цієї карти, Скорпіони! Вона символізує не фізичну смерть, а трансформацію, переродження, завершення одного етапу та початок нового. Можливі неочікувані зміни у вашому житті, які спочатку можуть здатися вам важкими та болісними. Але пам’ятайте, що будь-які зміни — це шанс для росту та розвитку. Відпустіть старе, звільніть місце для нового, і ви побачите, які чудові можливості відкриються перед вами. У коханні — час для глибоких переживань, трансформації стосунків та переходу на новий рівень.

СТРІЛЕЦЬ

Карта дня: «Колісниця»

Ця карта символізує рух, енергію, досягнення цілей. 29 грудня — день активних дій та сміливих кроків вперед. Ви будете сповнені ентузіазму та бажання досягати своїх мрій. Сміливо беріться за нові проекти, подорожуйте, розширюйте свій кругозір. У коханні — час для пригод, нових знайомств та незабутніх вражень. Відкрийте своє серце для любові та романтики!

КОЗОРІГ

Карта дня: «Імператор»

Ця карта символізує владу, лідерство, дисципліну та відповідальність. Сьогодні вам важливо проявити свої лідерські якості, взяти на себе відповідальність за свої вчинки та рішення. Будьте організованими, дисциплінованими та цілеспрямованими. У роботі — час для досягнення успіху та кар’єрного зростання. У коханні — стабільність, впевненість у майбутньому та глибока повага до партнера.

ВОДОЛІЙ

Карта дня: «Зірка»

Ця карта наповнена світлом надії, віри та оптимізму. 29 грудня — день, коли важливо дослухатися до своєї інтуїції та внутрішнього голосу. Ви будете наповнені натхненням та творчими ідеями. Не бійтеся мріяти та вірити в чудеса. Довіртеся своєму серцю та йдіть за своєю мрією. У коханні — час романтики, духовного зближення та глибокого взаєморозуміння.

РИБИ

Карта дня: «Місяць»

Ця карта символізує таємниці, ілюзії, невизначеність. Сьогодні важливо прислухатися до своєї інтуїції та внутрішнього голосу, але при цьому не піддаватися емоціям та страхам. Будьте обережні у спілкуванні, не довіряйте сліпо всім підряд. У коханні — час для романтики, мрій та фантазій. Але не забувайте про реальність та не будуйте повітряних замків.

Також нагадаємо, що в останні дні місяця і всього року представники 4 знаки Зодіаку мають всі шанси втілити свої найбільш заповітні бажання.

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