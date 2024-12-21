Здійснення бажань та багато кохання: астрологи обіцяють українцям фантастичне літо 2025 року

2024 рік ще не закінчився, але астрологи вже роблять прогнози на наступний, 2025 рік. Так, майже два повні місяці — січень та лютий — в наступному році проходитимуть під впливом ретроградного Марса, який особливо сприяє Стрільцям, Близнюкам, Водоліям та Скорпіонам. А до 4 лютого на життя інших чотирьох представників зодіакального кола впливатиме ретроградний Юпітер.

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Тим часом знавці зірок визначили найбліьш щасливі місяці наступного року. Виявилося, що це — три літні місяці, інформує Ukr.Media.

Червень

У першій половині першого літнього місяця Сонце, Меркурій та Венера перебуватимуть в Близнюках та розкриють допитливість, дружелюбність та авантюрність цього знаку зодіаку. А 7 червня Юпітер увійде в знак Рака і стане у вигідне положення з Венерою. Цей період обіцяє бути гармонійним. Також на початку літа всі знаки зодіаку потраплять під вплив повні у Стрільці. Як наслідок — приплив сил та бажання спілкуватися. Наприкінці місяця, 26 червня, Меркурій увійде у знак Лева — в центрі уваги буде романтика.

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Липень

Впевненості та веселості у липні знакам зодіака додасть Сонце, яке залишить знак Рака і перейде до знаку Лева. Незважаючи на те, що другий літній місяць зазвичай припадає на канікули, Уран в знаку Близнюків сприятиме навчанню. Втім, подрожам він сприятиме також. Одне з положень планет, а саме Уран в Тригоні з Плутоном, буде надзвичайно успішним для представників зодіакального кола, коли «зірки працюватимуть на них». Також у липні варто ухвалювати сміливі та важливі рішення — вону будуть правильними, адже Сатурн перебуватиме в знаку Овна. А Венера в Близнюках принесе в життя знаків кохання, зустрічі та флірт.

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Серпень

Останній місяць літа ознаменується Сонцем у Леві — потужне поєднання, яке допоможе радіти незважаючи ні на що. Також у Леві залишатиметься Меркурій — планета спілкування та розваг. А ще на початку серпня Марс увійде в знак Терезів — це має добре вплинути на матеріальне становище. А здійсненню найзаповітніших мрій може посприяти Венера, яка в Раку зустрінеться з Юпітером. Це триватиме перші три тижні серпня.

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Астрологи прогнозують, що кінець літа 2025 року супроводжуватиметься вибухом емоцій. Адже 26 серпня Венера перебуватиме у знаку Лева, що «забезпечить» море романтики та пригод.

Проте, для кого 2025 рік — рік Зеленої Змії — стане дуже успішним, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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