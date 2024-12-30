Принц Вільям розповів про найдивніший подарунок, який зробив Кейт: «Навряд чи вона колись про це забуде»

Відносини Кейт Міддлтон та принца Вільяма захоплюють багатьох: всупереч хворобам та іншим неприємностям королівської родини вони сприймають життя без трагедій та великих переживань, намагаючись жити ніби в «Шоу Бенні Хілла».

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Тому більшість вчинків подружжя викликають у британців виключно позитивну реакцію. Зокрема, останній «перл» майбутнього короля, який охоче цитують зарубіжні ЗМІ.

Виявляється, під час запису подкасту на BCC Radio Five Live журналісти згадали, як на Різдво діти Вільяма отримали силу-силенну подарунків, і запитали, чи сам принц коли-небудь дивував чимось Кейт.

«Одного разу я подарував їй бінокль, — видав майбутній король. — Це було на початку моїх залицянь. Вона до цих пір не може про це забути і нагадує мені».

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При цьому Вільям зізнався, що не підготувався до дня народження коханої, тому і вирішив подарувати цей пристрій, який, з точки зору юнака, є дуже корисним.

«Чесно кажучи, я гадки не маю, чому я купив їй бінокль. Але на той час це здавалося гарною ідеєю», — додав чоловік.

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Цей факт розвеселив публіку — читачі вирішили, що коли принц жартує про кохану, то це значить, що її лікування справді дало свої плоди.

Принцеса Уельська (архівне фото)

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Як відомо, майбутнє подружжя познайомилося в 2001 році і закохалося одне в одного, коли були студентами Сент-Ендрюського університету в Шотландії. Певно, саме тоді і було зроблено цей дивний «презент».

До речі, щодо незвичайних подарунків: у своїх мемуарах «Запасний» принц Гаррі розповів, що одного разу отримав від принцеси Маргарет кулькову ручку у вигляді рибки, що його дуже здивувало.

Також нагадаємо, що багатьох британці дивує ще одна звичка Кейт і Вільяма: виявляється, вони сплять вночі разом, що досить неочікувано для аристократів. Крім того, з ними в ліжку спить ще одна істота!

Фото pagesix.com/

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