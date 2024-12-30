Чудовий приклад взаємодії ГУР та військових: в Запорізькій області знищено ворожий штаб разом з окупантами (відео)

Представники українських спецслужб та Збройних сил України об'єднують сили для ударів по російському ворогу не тільки на території країни-агресора, але й в Україні.

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Прикладом такої успішної співпраці стала операція Головного управління розвідки (ГУР) та Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія», повідомили розвідники.

Спочатку аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР Міністерства оборони виявили ворожий штаб у Запорізькій області. А потім по ньому вдарили ракетники.

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«У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ „Таврія“ завдали по об’єкту ракетного удару — штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень», — повідомляють в ГУР.

Зазначимо, що Сили оборони України активно проводять операції зі знищення ворожої інфраструктури, техніки та живої сили противника. Основні цілі таких дій — командні пункти, склади боєприпасів, логістичні вузли, а також системи протиповітряної оборони (ППО) та засоби зв’язку російської армії.

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Наприклад, нещодавно на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «Фенікс». Також днями Сили оборони вразили склад зберігання «Шахедів» в Орловській області.

Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ



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