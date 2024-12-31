Україні доведеться віддати частину землі: у Словаччині знову виступили зі скандальною заявою

Не встиг вщухнути скандал з візитом прем’єр-міністра Фіцо до росії, як міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що реальність начебто вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї землі, пише агенція tasr.

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На його думку, в інтересах Словаччини, щоб ця війна негайно закінчилася і між двома ворогуючими сторонами запанувало перемир'я з наступними мирними переговорами. Він вважає, що «важливіше, ніж майбутні кордони, є те, який вигляд матиме післявоєнна Україна».

«Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе опинитися на місці Німеччини та Швейцарії, але завжди матиме свій найбільший кордон з рф. Хто тут агресор, не можна сперечатися, тому що росія перетнула всі межі, правила та порушила міжнародне право», — сказав Каліняк.

Але, додав Каліняк, «необхідно звернути таку увагу також на те, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж стандарти до всіх інших суперечок».

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Додамо, що 27 грудня прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати нам електроенергію, яка потрібна через дефіцит в мережі після російських обстрілів.

Раніше повідомлялося, що президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість візиту в Україну, але після того, як закінчаться переговори про транзит газу для Словаччини.

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