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Україні доведеться віддати частину землі: у Словаччині знову виступили зі скандальною заявою

12:20 31 грудня 2024
міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк

Не встиг вщухнути скандал з візитом прем’єр-міністра Фіцо до росії, як міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що реальність начебто вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї землі, пише агенція tasr.

На його думку, в інтересах Словаччини, щоб ця війна негайно закінчилася і між двома ворогуючими сторонами запанувало перемир'я з наступними мирними переговорами. Він вважає, що «важливіше, ніж майбутні кордони, є те, який вигляд матиме післявоєнна Україна».

«Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе опинитися на місці Німеччини та Швейцарії, але завжди матиме свій найбільший кордон з рф. Хто тут агресор, не можна сперечатися, тому що росія перетнула всі межі, правила та порушила міжнародне право», — сказав Каліняк.

Але, додав Каліняк, «необхідно звернути таку увагу також на те, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж стандарти до всіх інших суперечок».

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Додамо, що 27 грудня прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати нам електроенергію, яка потрібна через дефіцит в мережі після російських обстрілів.

Раніше повідомлялося, що президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість візиту в Україну, але після того, як закінчаться переговори про транзит газу для Словаччини.

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