Ганьба Словаччини: опозиційна партія розкритикувала візит Фіцо до рф

Опозиційна партія Словаччини «Свобода і солідарність» засудила прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який полетів на зустріч з путіним до москви. Про це йдеться у заяві на сайті політичної сили.

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«Роберт Фіцо — ганьба Словаччини. Домовлятися про будь-що з путіним, чиї руки в крові, це не тільки зрада нашої країни та її зовнішньополітичного напрямку, а й зрада наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться як звичайний колаборант. Таким чином наша країна опиниться в міжнародній ізоляції».

У партії звернулися до путіна та проросійських політиків, додавши, що «Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з путіним у москві. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Фіцо та путін не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться розголосу.

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