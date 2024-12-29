У Словаччині розглядають можливість візиту в Україну, але за певних умов

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який є прихильноком путіна, розглядає можливість візиту в Україну. Та він чекатиме, чим закінчаться переговори про транзит газу для Словаччини. Про це Пеллегріні сказав в інтерв'ю ТАРС, пиhttps://spravy.rtvs.sk/2024/12/prezident-pellegrini-zvazuje-navstevu-ukrajiny-pocka-vsak-na-to-ako-skoncia-rokovania-o-plyne/ше видання Spravy.

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«Скажу дуже відкрито, що також почекаю, як завершаться переговори щодо транзиту газу для Словаччини та інші питання у відносинах між Україною та Словаччиною, а також як розвиватиметься війна у найближчі тижні та місяців. Тоді наступного року ми переоцінимо мій можливий візит в Україну», — заявив Пеллегріні.

Він нагадав, що з моменту вступу на посаду двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони мали спільні двосторонні переговори, але не на території України.

Додамо, що 22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у москві з путіним, спілкувались вони у форматі «віч-на-віч». Фіцо додав, що вчинив так після того, як Зеленський виступив проти транзиту російського газу через територію України, що нібито шкодить Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на АЕС країни.

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Нагадаємо, угода між «Газпромом» і «Нафтогазом» про транзит російського газу територією України закінчується 1 січня 2025 року.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що придумав «трюк», як обійти заборону України на транзит російського газу.

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