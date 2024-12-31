Вперше у світовій історії: морський дрон ГУР вразив гелікоптер росіян поблизу Криму (відео)
На початку грудня СБУ повідомляла, що українські морські дрони Sea Baby, які брали участь у спецоперації в Керченській бухті, протидіяли російській авіації, і що деякі борти зазнали пошкоджень.
А у ніч проти 31 грудня, як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, по ворогу було завдано «історичного удару» — за допомогою морського дрона військової розвідки Magura V5, який оснащено ракетним озбороєнням, вперше була знищена повітряна ціль зс рф.
«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 „SeeDragon“ знищено російський гелікоптер Мі-8», — додали в ГУР МО.
Ще один «Мі-8» противника зазнав вогневого ураження, але зміг дістатись аеродрому базування. До речі, факт підбиття гелікоптера був підтверджений завдяки радіоперехопленню. Пілот російського «Мі-8» передавав, що був «пуск з води».
Морський дрон з дальністю до 800 км почали розробляти у 2022 році, а вже наступного року він був представлений на виставці у Стамбулі. Цю розробку взяла на озброєння військова розвідка, зробивши на її основі Magura V5. Дрон навіть попав на поштову марку.
Станом на липень 2024 року було відомо, що завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, 8 з яких знищено повністю. Серед цілей морських дронів — російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», патрульний корабель «Сергій Котов» (був підбитий двічі), корвет «Івановєц», десантні катери «Серна» та «Акула».
Раніше в ГУР розповіли про успішну операцію, яка була проведена разом із Оперативно-стратегічним угрупованням військ (ОСУВ) «Таврія» — ракетний удар по ворожому штабі в Запорізькій області був результативним.
Фото Олександр Шульман / АрміяInform189
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