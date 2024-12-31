Вперше у світовій історії: морський дрон ГУР вразив гелікоптер росіян поблизу Криму (відео)

На початку грудня СБУ повідомляла, що українські морські дрони Sea Baby, які брали участь у спецоперації в Керченській бухті, протидіяли російській авіації, і що деякі борти зазнали пошкоджень.

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А у ніч проти 31 грудня, як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, по ворогу було завдано «історичного удару» — за допомогою морського дрона військової розвідки Magura V5, який оснащено ракетним озбороєнням, вперше була знищена повітряна ціль зс рф.

«Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 „SeeDragon“ знищено російський гелікоптер Мі-8», — додали в ГУР МО.

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Ще один «Мі-8» противника зазнав вогневого ураження, але зміг дістатись аеродрому базування. До речі, факт підбиття гелікоптера був підтверджений завдяки радіоперехопленню. Пілот російського «Мі-8» передавав, що був «пуск з води».

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Морський дрон з дальністю до 800 км почали розробляти у 2022 році, а вже наступного року він був представлений на виставці у Стамбулі. Цю розробку взяла на озброєння військова розвідка, зробивши на її основі Magura V5. Дрон навіть попав на поштову марку.

Морський дрон Magura V5 завдав ураження більше, ніж 10 кораблям ворога, фото з Вікіпедії

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Станом на липень 2024 року було відомо, що завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, 8 з яких знищено повністю. Серед цілей морських дронів — російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», патрульний корабель «Сергій Котов» (був підбитий двічі), корвет «Івановєц», десантні катери «Серна» та «Акула».

Раніше в ГУР розповіли про успішну операцію, яка була проведена разом із Оперативно-стратегічним угрупованням військ (ОСУВ) «Таврія» — ракетний удар по ворожому штабі в Запорізькій області був результативним.

Фото Олександр Шульман / АрміяInform

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