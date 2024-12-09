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Морські дрони СБУ атакували авіацію росіян у Керченській бухті: у окупантів втрати (відео)

10:51 9 грудня 2024
Sea Baby атакували авіацію росіян у Чорному морі, фото СБУ

Морські дрони, які раніше були застосовані для ударів по газових «вишках Бойка» в Чорному морі, на яких окупанти тримали технічне розвідувальне обладнання та військових, відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

Кадри спецоперації «Sea Baby», яку здійснили у ніч проти 6 грудня, оприлюднила Служба безпеки України. Дрони протидіяли гелікоптерам, літакам та патрульним катерам «Раптор».

«Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. На новітніх „Sea Baby“ були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей», — зазначили в СБУ та додали, що ворожі гвинтокрили отримали значні пошкодження і потребують капітального ремонту.

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Радіоперехоплення засвідчило, що серед пілотів є загиблі та поранені. Також була вражена баржа з військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту.

А днями у ВМС ЗСУ показали, як за допомогою морських дронів було знищене розвідувальне обладнання, встановлене на вишках у Чорному морі.

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Раніше в Головному управління розвідки МО України повідомляли, що за допомогою морських дронів були знищені два російські катери — швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунєц».

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Фото СБУ

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