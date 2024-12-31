У тренді вбрання Нового року-2025 не тільки червона сукня з паєтками, а й слінгбеки — туфлі з ремінцем на щиколотці та з відкритою п'ятою. Вони давно стали символом елегантності та розкоші. У святковий новорічний вечір вони чудово доповнять найвишуканіше вбрання. Такі туфлі можуть бути як на тонкій шпильці, так і на стійких підборах-«чарочках».

ВІДЕО ДНЯ

Особливо елегантно зі святковим вбранням виглядають гостроносі моделі.

Безпрограшний колір — звичайно ж, чорний. Також дуже стильно виглядатимуть пильно-рожеві туфлі. Слінгбеки можуть бути лаковими, замшевими, тканинними… Вони можуть бути прикрашені стразами і кристалами. Адже Новий рік — ідеальний час для того, щоб надати своєму образу блиск і сяяння. При цьому не перевантажте своє вбрання декором. Якщо ваше взуття прикрашене кристалами і стразами, сукню обирайте в лаконічній стилістиці — і навпаки.

Дуже гарний вигляд мають слінгбеки зі струмливою довгою вечірньою сукнею. Стильно поєднуватимуться і з брючним комбінезоном або костюмом.

РЕКЛАМА

Вибираючи взуття для свята, не забувайте про те, що воно має бути зручним. Тільки в комфортних туфлях ви зможете почуватися впевнено.

Раніше ми писали про те, що у скандинавських країнах насолоджуються новим святковим трендом — один удома.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

272

Читайте нас у Facebook