Один вдома: у скандинавських країнах насолоджуються новим святковим трендом

Психологи зазначають, що святкування Нового року для багатьох є великим стресом. Де, з ким і як відзначити свято, які приготувати подарунки — ця низка питань починає турбувати людей вже на початку грудня. Ну не зустрічати ж Новий рік одному перед телевізором?

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А чому б і ні, вважають багато мешканців скандинавських країн і відзначають це свято саме так, розслабившись вдома в піжамі з улюбленими ласощами та келихом вина чи будь-яким іншим напоєм. Вміти насолоджуватися особистим простором та часом — мистецтво, яким володіють по-справжньому щасливі люди.

До того ж сучасні технології дозволяють поєднувати можливість розслабитися наодинці з онлайн-спілкуванням з близькими людьми.

Звісно, такий варіант зустрічі Нового року підійде не всім і є лише альтернативним. Його обирають найчастіше ті, хто переситився спілкуванням і хоче хоч трохи відновитись.

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Відокремлений стиль святкового дозвілля стає дедалі популярнішим. Але таке усамітнення досить умовне. Гаджет не дозволить нудьгувати і відчути себе самотнім.

Додамо, що серед знаменитостей також набирає популярності тренд «гола» ялинка, яку прикрашає лише гірлянда з вогниками як частина природного дизайну.

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Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, у чому зустрічати наступний рік, щоб він став успішним.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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