«Червоний — найкращий колір. Він личить будь-якій жінці, просто треба пам'ятати, що існує понад 30 різних відтінків червоного… Від жінки в червоному не можна відірвати погляду», — вважав всесвітньо відомий модельєр Валентино Гаравані. Ці його слова варто згадати напередодні новорічних свят. І ще один його вислів про цей колір у вбранні вартий уваги: «Червоний містить у собі багато енергії. Червоний — це життя, пристрасть, кохання. Це ліки від смутку».

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Червона сукня з паєтками — тренд Нового року-2025. Вибирайте лаконічні моделі, оскільки паєтки — самодостатній декор. До такої сукні відмінно підійдуть чорні замшеві туфлі — особливо, якщо вони без носка (сьогодні це мегатренд).

Щодо прикрас, якщо ви хочете виглядати яскраво та водночас елегантно, одягніть тонкий золотий браслет та сережки-гвізочки. До червоної сукні з паєтками відмінно пасуватимуть чорні прикраси.

До такого вбрання важливо продумати й макіяж. Він має бути виконаний ідеально, оскільки червоний колір дуже вимогливий.

Раніше відомий дизайнер назвав головні кольори зимового сезону.

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Фото pixabay

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