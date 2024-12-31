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Гороскоп

Левам — відверта розмова, Дівам — пошук роботи, Козерогам — зустріч зі старими знайомими: гороскоп на 1 січня

8:22 1 січня 2025
Гороскоп на 1 січня 2025 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на новорічну ніч, розробили прогноз на 1 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку, пише ТСН.

Козеріг
Козероги можуть зустрітися зі старими знайомими. Спілкування з ним дозволить не лише відсвяткувати Новий рік разом, а й вирішити давні проблеми.

Водолій
Водоліям краще не братися сьогодні за роботу, у тому числі домашню. У крайньому випадку потрібно чергувати роботу з відпочинком і не втомлюватися.

Риби
Рибам сьогодні не варто миритися з тими, кого вони незаслужено образили, оскільки розмова може знову пройти на підвищених тонах.

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Овен
Овнам краще менше спілкуватися з оточуючими. Таке спілкування може загрожувати конфліктними ситуаціями.

Телець
Тельцям потрібно обміркувати кроки, які потрібно буде зробити перш ніж розпочинати роботу над новим проектом.

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Близнюки
Близнюкам краще провести день у стані спокою та релаксу, але не варто піддаватися спокусі трохи подрімати.

Рак
Ракам сьогодні потрібно у всьому шукати позитивних моментів. Позитив додасть їм енергії на весь рік, що настав.

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Лев
Левам можна присвятити день з'ясуванню стосунків із близькими чи друзями. Щоправда, при цьому треба бути відвертими.

Діва
Дівам можна присвятити час пошуку нової роботи та приступати до вивчення оголошень про вакансії.

Терези
Терезам не варто бути енергійними сьогодні, тому що потрібно зберігати сили для завтрашнього дня, коли вони знадобляться для роботи.

Скорпіон
Скорпіонам варто піти погуляти чи зайнятися хобі. Сьогодні категорично не можна сваритися із близькими людьми.

Стрілець
У Стрільців сьогоднішній день може стати мініатюрною копією нового року. Його потрібно провести відповідно до бачення свого найближчого майбутнього.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яких 2025-й зробить багатими.

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