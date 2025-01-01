Застосували ракети SeeDragon: Буданов розкрив подробиці знищення російського гелікоптера біля Криму

В останній день року, що минув, український морський дрон вперше у світі уразив повітряну ціль — гелікоптер «Мі-8» збройних сил росії поблизу кримського узбережжя.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розкрив подробиці атаки.

За словами генерала, бійці спецпідрозділу ГУР МОУ Group 13 вдарили по цілям ракетами Р-73 SeeDragon. Буданов уточнив, що один борт воїни збили, він упав у Чорне море — факт знищення повітряної цілі над акваторією зафіксовано. Також було підбито другий борт, проте він зміг дотягнути до авіаційної бази, де здійснив вимушену посадку.

Кирило Буданов, прогнозуючи перебіг подій на фронті у 2025 році, згадав, як рік тому йому поставили схоже запитання, і він «абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024-й буде дуже важким». А от цей рік, на його переконання, має «набагато більше оптимізму».

РЕКЛАМА

«2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам те, на що ми всі так чекаємо», — сказав керівник ГУР.

Він вважає, що наразі росія ще здатна продовжувати війну, але якщо «не схаменеться до середини 2025-го», то їй «доведеться ухвалювати дуже складні рішення», пов’язані з її фінансовою та економічною системами.

РЕКЛАМА

«Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? На сто відсотків можу сказати, що ні. Тому робитимуть усе, щоб цього не допустити», — підсумував глава воєнної розвідки та додав, що хоч наразі змін у настроях російського суспільства не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому.

Зазначимо, що британське видання Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

РЕКЛАМА

Також видання, посилаючись на джерела, стверджувало, що Дональд Трамп планує продовжити військову підтримку України після вступу на посаду президента Америки 20 січня.

Фото з Вікіпедії

166

Читайте нас у Facebook