Трамп планує продовжити військову підтримку України: що про це відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп, який провів перемовини з Зеленським щодо завершення війни, планує продовжити військову підтримку України після вступу на посаду, повідомляє Financial Times з посиланням на анонімні джерела, близькі до команди Трампа.

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Члени команди Трампа, які відвідали європейські країни на початку грудня, нібито повідомили своїм європейським колегам, що новий президент США має намір продовжити військову допомогу Україні. Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити таку підтримку, щоб змусити Київ до негайних мирних переговорів з рф. Крім того, він грозив залишити союзників по НАТО беззахисними, якщо вони не будуть витрачати достатньо коштів на оборону. Це налякало очільників європейських країн, пише видання.

Тепер же, щоб підбадьорити союзників, глибоко стурбованих своєю здатністю підтримувати й захищати Україну без допомоги Вашингтона, Трамп планує зберегти військову допомогу США. Про це заявили три людини, поінформовані про переговори команди нового президента з європейськими чиновниками.

Так, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Трамп змінив свою позицію в питанні допомоги Україні й тепер почав більше прислухатися до союзників США. Financial Times також зазначає, що президент України Володимир Зеленський після зустрічей з лідерами НАТО та ЄС у Брюсселі заявив, що обіцянок Європи захистити Україну «недостатньо» без участі США.

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Британські чиновники в розмові з виданням зазначили, що Трамп розглядає пропозицію надати Україні зброю після припинення вогню як таку, що відповідає його філософії «миру через силу». Однак він і досі проти вступу України до НАТО. І хоча виступає за негайне припинення війни, так і не повідомив, як саме має намір це зробити.

Трамп не запросив президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію 20 січня. Однак зазначив, що буде радий бачити українського президента, якщо той захоче приїхати.

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Раніше майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц пояснив, якою він бачить підтримку України.

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