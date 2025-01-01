Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Поки колишня актриса Меган Маркл мріє стати для жителів США «американським варіантом» британської королівської родини, її чоловік принц Гаррі більше зайнятий можливим розлученням, адже не секрет, що останнім часом подружжя все частіше веде роздільний спосіб життя, викликаючи у публіки питання про долю їхнього шлюбу. Та про те, з ким в разі розлучення залишаться їхні діти — Арчі та Лілібет.

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Чутки про можливе розлучення принца Гаррі та Меган Маркл набирають обертів, пише radaronline.com. Зазначається, що каменем спотикання при можливому розлученні стане опіка над дітьми. Експерти впевнені, що Гаррі має серйозний фінансовий та юридичний потенціал, щоб домогтися опіки. Його ресурси та зв'язок із британською королівською сім'єю дають йому перевагу в юридичній боротьбі.

«У нього є необмежені кошти, і він готовий використовувати їх, щоб залишити дітей собі», — наводить видання думки одного з інсайдерів.

Меган Маркл, у свою чергу, робить ставку на те, що діти вже звикли до життя в США, а переїзд до Великобританії може негативно позначитися на їхньому емоційному стані. Але експерти вважають, що якщо справа дійде до суду, Гаррі може використати свої зв'язки та ресурси для переведення дітей на батьківщину.

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Наразі чутки про розлучення залишаються непідтвердженими, але напруга в парі, за словами інсайдерів, зростає. Шанувальники пари з тривогою стежать за розвитком ситуації, обговорюючи, як складеться майбутнє сім'ї, якщо чутки все ж таки підтвердяться.

До речі, на свята пара залишалася в Америці — королівська родина не запрошувала їх в гості.

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Фото з відкритих джерел

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