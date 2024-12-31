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Меган Маркл мріє про американську королівську сім’ю, — експерт

16:21 31 грудня 2024
Меган Маркл

Повідомляється, що Меган Маркл, яка провела Різдво з родиною в Лос-Анджелесі, працює за лаштунками, щоб зробити себе «сильною і незалежною», стверджує психотерапевт доктор Роббі Людвіг. За його словами, вона працює над своїм іміджем і намагається стати «американською королівською сім'єю». Експерт також сказав, що Меган намагається досягти деякої «незалежності» від свого чоловіка, принца Гаррі.

«Кінцева мета Меган, схоже, полягає в тому, щоб зробити себе актуальною та перетворити себе на американську королівську особу, якою захоплюються та яка має вплив, незалежно від свого чоловіка, — сказав він. — Чи буде це успішним, ще належить побачити, оскільки публіка не завжди була сприйнятлива до багатьох аспектів її характеру та особистості».

Робі Людвіг також зазначив, що Меган постійно «виробляє стратегію», щоб отримати більше слави, влади та багатства.

Водночас герцогиня Сассекська дуже стурбована тим, що її та принца Гаррі популярність у США падає, що засвідчила пародія на пару у відомому американському мультсеріалі.

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Фото: Getty Images

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