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Було б незручно: чому принц Гаррі та Меган Маркл провели Різдво в Лос-Анджелесі

11:31 31 грудня 2024
принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, популярність яких у США знижується, насолоджуються святами в Лос-Анджелесі зі своїми двома дітьми та мамою Меган Дорією Регланд, пише Express.

Замість церковної служби та традиційного різдвяного обіду з іншими членами королівської сім’ї — святковий сезон Гаррі був зовсім іншим, ніж його у його королівському минулому.

Королівський біограф Інгрід Сьюард розповіла журналістам, що король Чарльз був би радий можливості побачити своїх онуків Арчі та Лілібет.

«Але він знав, що запросити Гаррі та Меган було б незручно для решти сім’ї. Тому офіційного запрошення не було», — сказала вона.

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Раніше повідомлялося, що цей крок короля не здивував принца Гаррі та Меган Маркл.

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