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Атака дронів-камікадзе на Київ: кількість постраждалих збільшилася, є жертви (фото)

10:37 1 січня 2025
В Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок. Фото Нацполіції

В Києві, який ранком 1 січня ворог атакував «шахедами», збільшилася кількість постраждалих. Більшість з них — мешканці Печерського району.

«Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Але згодом в КМВА повідомили, що в житловому будинку на Печерську під час розбору завалів виявили тіло загиблої жінки.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, у Печерському районі співробітники ДСНС врятували жінку похилого віку, у якої була гостра реакція на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали медикам.

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В столиці "надзвичайники" врятували жінку похилого віку з гострою реакцією на стрес. Фото МВС

Медики шпиталізували двох постраждалих під час атаки "шахедів" на столицю. Фото МВС

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«Пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та порятунку людей. Також триває ліквідація пожежі у нежитловій будівлі», — йдеться у повідомленні.

Уламки дронів-камікадзе пошкодили житловий та нежитловий будинки. Фото МВС

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У Святошинському районі також з гострою реакцією на стрес зверталася жінка. Наразі пожежу, що виникла на території, де розташовані гаражі, загасили.

Відбій повітряної тривоги в Києві пролунав лише о 09:34.

Тим часом в Повітряних силах ЗСУ підрахували, що відучора ворог запустив по Україні 111 баражуючих боєприпасів.

Ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів йшли з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф) та тимчасово окупованого Криму.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та білорусь», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні ворог бив по Україні «шахедами», балістичними та крилатими ракетами. Влучання балістикою були зафіксовані на Сумщині та Київщині. А в столиці уламками були пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки в Дарницькому районі.

Фото Нацполіції

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