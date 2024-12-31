Не лише «Іскандери» та «Кинжал»: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки ворога на Україну

В командуванні Повітряними силами ЗСУ підрахували, скільки засобів повітряного нападу застосували російські загарбники під час атаки у ніч проти 31 грудня та сьогодні вранці.

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В ПС ЗСУ відзначають, що ворожа атака з повітря розпочалася напередодні о 20:30 із запуску дронів-камікадзе.

Загалом противник застосував 61 засіб повітряного нападу:

6 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — рф.

Українська ППО знищила:

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1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БпЛА типу «Shahed», ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що є влучання балістикою на Сумщині та в Київській області.

А в столиці, за даними КМВА,зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Були пошкоджені 3 приватні будівлі та 2 автомобіля. Постраждалих не виявлено.

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На Київщині під час ракетної атаки росіян постраждала жінка. Фото ДСНС

А в Київській області постраждалі є — це жінка 1975 року народження, повідомили в ДСНС. За інформацією «надзвичайної» служби, в одному з районів області частково зруйнований приватний житловий будинок.

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А в поліції Сумської області, яка опинилася під масованим авіаударом, повідомили, що в місті Шостка пролунало близько 12 вибухів.

В місті Шостка на Сумщині пролунало більше 10 вибухів. Фото поліції

Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджені 12 багатоповерхівок, 3 приватних будинки, 2 освітніх заклади, гаражі, паркани та інші господарчі споруди.

Очільник ОВА Володимир Артюх повідомив, що загалом ворог використав по Шостці 13 ракет. Ушкодження отримали три котельні. У місті без опалення залишаються кілька десятків будинків.

Нагадаємо, що ворог також масовано атакував Україну на Різдво, ціливши по енергетичних об'єктах країни.

Фото ДСНС

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