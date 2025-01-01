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Терористи атакують столицю України дронами-камікадзе: на Печерську горить дах житлового будинку (фото, відео)

8:07 1 січня 2025
В Києві на Печерську уламок «шахеда» впав на житловий будинок. Фото з відкритих джерел

Як в останній день року, що минув, так і у перший день року нового, російські загарбники атакували Україну з повітря, запустивши дрони-камікадзе.

Ранком 1 січня гучно було в столиці — ППО працювала по «шахедам», які заходили на Київ з різних сторін. Так, близько 07:30 в КМВА повідомили про падіння уламків ударних дронів на Печерську та пожежу.

«Загорілася покрівля нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку із загоранням на площі 20 кв. м. Працюють всі екстрені служби», — зазначили в столичній військовій адміністрації.

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А мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи. Наразі відомо про одного постраждалого, якого шпиталізували. Також він повідомив про пожежу в іншому районі столиці — Святошинському, де загорілася нежитлова будівля.

Уламки шахеда впали у Святошинському районі столиці, фото КМВА

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У Святошинському районі пошкоджені гаражі та автівки, фото КМВА

За інформацією мера, в сусідньому житловому будинку вибито вікна. Також частково пошкоджена трамвайна колія. А на Печерську кількість постраждалих збільшилася до трьох: двох містян шпиталізували.

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Станом на 08:15 моніторингові канали повідомляли, що ще три «шахеда» повернули на Київ з Житомирщини.

А у КМВА підбили попередні підсумки атаки, що триває.

Так, в Печерському районі:

  • часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 кв. м;
  • проводиться евакуація мешканців;
  • врятовано одну жінку, інформація щодо постраждалих з’ясовується;
  • виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м;
  • на території школи повибивало вікна та двері, інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.
Уламки "шахеда" впали на житловий будинок. Фото ДСНС

У житловому будинку пошкоджено квартири на кількох поверхах. Фото ДСНС

В Святошинському районі:

  • уламки впали на нежитлову територію;
  • пошкоджені шість автомобілів та два гаража, виникла локальна пожежа;
  • частково пошкоджено трамвайну колію.

Нагадаємо, що напередодні ворог всю ніч атакував Україну «шахедами», а ранком завдав масованого удару ракетами різних типів, застосувавши «Іскандери», «Кинджали, Х-69 та Х-22.

Фото з відкритих джерел

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