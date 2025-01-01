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Атака російських дронів на Київ: під завалами знайшли тіла загиблих, зросла кількість постраждалих (фото)

12:58 1 січня 2025
В Києві 1 січня загинули дві людини, семеро постраждали. Фото прокуратури

Через дронову російську атаку на Київ 1 січня в столиці є вже дві жертви, а кількість постраждалих збільшилася до семи.

«В житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку», — повідомляють в КМВА.

Втім, за даними нового очільника столичної військової адміністрації Тимура Ткаченка, відомо вже про двох загиблих людей.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що серед постраждалих — дві жінки при надії.

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В Києві уламки дрона поцілили по житловому будинку. Фото прокуратури

Рятувальні роботи тривають в Печерському та Святошинському районах столиці. Фото прокуратури

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В Святошинському районі уламки «шахедів» впали на територію гаражів. Кілька з них загорілися. Також були пошкоджені автівки.

В Святошинському районі горіли автівки та гаражі. Фото прокуратури

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Своєю чергою, в поліції Києва додали, що серед поранених — чоловіки та жінки віком від 29 до 79 років. У більшості з них лікарі діагностували множинні осколкові поранення, забої на тілі та гостру реакцію на стрес.

В столиці, зокрема, горів дах корпусу Нацбанку. Наразі рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари росіян по Україні, зазначив, що країну-агресорку навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні: «Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні. І я вдячний усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців».

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що, за попередніми даними, будівлі в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирьма «шахедами».

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня російські війська запустили 111 дронів по Україні, і хоча ППО збила більшу частину з них, уламки БпЛА, що впали, наробили лиха.

Фото прокуратури

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