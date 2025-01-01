Схоже, зірка «Титаніка» Леонардо Ді Капріо зміг у 50 років знайти рідну йому душу — жінку, яка готова вислуховувати його жахливі розповіді про динозаврів і виконувати його дивакуваті забаганки. Жінку, якій виповнилося вже більш як 25 років, і від якої актор на «втік» відразу після цієї дати.

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Йдеться, звичайно, про італійську модель Вітторію Черетті, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Днями стало відомо, що актор вивів свої стосунки з Вітторією на новий рівень — він познайомився з її батьками.

А зараз парочка відпочиває на гламурному острові Сент-Барт у Карибському морі.

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На фото, зроблених папараці, панує ідилія: 50-річний актор й 26-річна модель бавляться у воді та ніжаться на сонечку.

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Здавалося б, привід порадіти за Лео, який нарешті став розсудливим і перестав кидати дівчат після їхнього 25-го дня народження. Ось тільки користувачі мережі, схоже, особливої симпатії до актора не відчувають і це ще м'яко сказано.

«Нехай живе своє найкраще життя. Час підтискає! Травень 2025 року», «Це його остання відпустка!», «Велика ймовірність, що його заарештують після повернення», «Він поганий», «Насолоджуйся, поки можеш, Лео», — десятки подібних коментарів ми виявили під статтею про романтичні канікули Ді Капріо на сайті Daily Mail.

В чому справа? Виявляється, Леонардо засвітився на скандальних вечірках репера P. Diddy, якого звинувачують у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та інших тяжких злочинах. Суд над музикантом розпочнеться 5 травня у Нью-Йорку. Ось тоді, впевнені користувачі мережі, ім'я актора обов'язково спливе у свідченнях свідків та жертв. І знаменитому артисту буде зовсім не до пляжів та гламурних подарунків.

Лео на вечеринці P.Diddy

Нагадаємо, Ді Капріо увійшов до «списку найбільш небажаних холостяків» саме через пристрасть до молоденьких дівчаток, яких актор змінив вже не один десяток.

Фото: https://www.instagram.com/p/DEOUjC8xeKU/, Spread Pictures/Mega

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