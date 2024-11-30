Вирішила всупереч всьому стати місіс Ді Капріо: інсайдери розповіли, як Вітторія Черетті добивається актора

Італійська модель Вітторія Черетті неспроста на дні народження відомого актора Леонардо Ді Капріо підспівувала Стіві Вандеру і веселила всіх гостей — у молодої жінки є твердий намір вийти заміж за «закоренілого холостяка» і «гедоніста» (любителя насолод) Леонардо ДіКапріо.



Для цього вона навіть придумала план досягнення цілі, розповіли джерела таблоїду InTouch.

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«Вона поставила собі за мету стати місіс Ді Капріо і доводить, що дійсно хоче дізнатися і полюбити його у всіх проявах, вона не хоче бути черговою «трофейною дружиною», — каже один із співрозмовників порталу. За його словами, Вітторія нібито вже має стратегію. «Частина її плану — дізнатися про його захоплення та пристрасті. Вона доклала зусиль до цього, щоб демонструвати Лео свою підтримку», — каже джерело.

Красуня Вітторія

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Колишні дівчата ДіКапріо не поділяли його захоплення, що доходять до «одержимості», стверджує ресурс. Наприклад, інтерес до екології та динозаврів — про останніх актор не тільки може говорити годинами, а й купує кістки цих доісторичних тварин. І це нібито «дуже відштовхує багатьох людей». Але Вітторія почала демонструвати Ді Капріо інтерес до його хобі, каже співрозмовник видання: «Вона вміло вдає це. Лео зануда. І будь-кому, хто збирається надовго залишитися в його житті, доведеться розділяти його захоплення».

За словами іншого інформатора, колишні супутниці актора були спантеличені його специфічними поглядами на життя.

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«50-річний ДіКапріо нібито заприсягся не змінювати свій спосіб життя плейбою і продовжувати жити як 20-річний, хоч би чого це йому коштувало. Цей хлопець не стане змінювати свої звички. ні для кого. Його друзі та близькі вже давно попрощалися зі спробами вплинути на нього», — цитує портал джерело.

Актор жодного разу не був одружений, у нього немає дітей, і він відомий тим, що не зустрічається з дівчатами віком від 25 років. Жизель Бундхен, Бар Рафаелі, Тоні Гаррн, Ніна Агдал та інші — з усіма ними ДіКапріо розлучився до або на порозі їхнього 25-річчя. Однак із Черетті, якій минулого літа виповнилося 26 років, актор порушив власний «закон». Він також познайомив модель зі своїми батьками. Водночас нещодавно в оточенні зірки спростували відомості про заручини пари.

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Фото instagram.com/vittoria/

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