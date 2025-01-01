Перед Водоліями відкриються двері нових можливостей, а у Левів день буде сповнений приємних сюрпризів: Таро-прогноз на 2 січня

Завершується 1 січня — день, який для представників деяких знаки зодіаку став мініатюрною копією нового року.

А чого чекати від другого дня 2025 року, розповідає прогноз за розкладом карт Таро, який публікує УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

На Овнів чекають виклики долі, доведеться проявити себе в непростих умовах. Беріть відповідальність на себе, не здавайтеся та йдіть впевнено до своєї мети.

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Телець

Тельцям доведеться просити пробачення. Можливо, ви образили когось недоречним висловлюванням і навіть не помітили цього. Варто звернути увагу на свій емоційний стан та стосунки з друзями.

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Близнюки

У вас можуть виникнути почуття невизначеності, які змусять засумніватися у власних рішеннях. Карти радять не панікувати та довіритися інтуїції.

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Рак

На Раків чекають великі перспективи, але варто точно окреслити свої цілі. Рухайтеся лише вперед і не зважайте на критику оточення.

Лев

У Левів день буде сповнений несподіванок та приємних сюрпризів. Ваш шалений заряд енергії та емоцій зможуть подолати будь-які перепони. Не зупиняйтесь, здійсніть свою мрію.

Діва

Діви захочуть змінити оточення, щоб позбутись небажаних людей. Будьте чесними з собою та уникати маніпуляцій.

Терези

Терезам потрібна пауза у роботі та відпочинок. Карти радять перезавантажитись й провести день з родиною чи друзями.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає непростий вибір в особистому житті. Варто прислухатися до свого серця і довіряти почуттям, тоді все задумане збудеться.

Стрілець

Стрільцям завтра не можна позичати гроші та потрібно уникати ризиків у фінансовій сфері. Карти рекомендують бути обережними та не довіряти сумнівним пропозиціям.

Козоріг

Козорогам потрібно сфокусуватись на головному, а не на дрібницях. Варто чітко прописати план дій до омріяного успіху. Результат не змусить довго чекати!

Водолій

У Водоліїв завершиться складний етап життя. Перед вами відкриються двері для нових починань та можливостей. Прийміть зміни, які покращать ваше майбутнє.

Риби

Риби отримають важливі новини, на які довго чекали. Можливо, ваш проєкт сподобається керівництву. Карти радять насолодитися моментом та не припиняти вірити у дива. Рухайтесь до своєї мети, у вас все вийде.

Нагадаємо, у 2025 році є періоди, в які пощастить багатьом знакам зодіаку. На ці дати можна планувати важливі справи та старти нових проєктів.

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