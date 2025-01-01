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Гороскоп

Варто запам’ятати: українська астрологиня назвала доленосні періоди 2025 року, коли в життя увірветься щастя

12:54 1 січня 2025
Астролог назвала сприятливі та несприятливі періоди року Зеленої Змії. Фото Pixabay

Згідно з передбаченнями астрологів на 1 січня, сьогодні, в перший день року, деякі знаки Зодіаку можуть зустрітися зі старими знайомими та вирішити давні проблеми, а деяким зірки радять утриматися від різких рухів.

Загалом у 2025 році буде чимало сприятливих дат та періодів, на які можна планувати важливі справи. Їх назвала астрологиня Катерина Соловйова, пише Styler.

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«Якщо ви вже складаєте детальні плани на новий 2025 рік, то обов’язково враховуйте астрологічно сприятливі періоди, аби всі ваші задуми успішно втілилися у життя. Звісно, у кожного з нас будуть програватись власні сценарії відповідно до наших індивідуальних гороскопів, але певні закономірності, пов’язані з „космічною погодою“, стосуються всіх», — пояснила вона.

Отже, найбільш сприятливими періодами для початку нових справ і ухвалення важливих рішень будуть наступні:

  • з 20.04.2025 до 10.07.2025;
  • з 18.08.2025 до 03.09.2025;
  • з 25.09.2025 до 01.11.2025;
  • з 06.12.2025 до 31.12.2025.

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А ось в ці періоди не варто планувати важливі кроки, бо вони вважаються несприятливими для нових справ:

  • з 01.01.2025 до 19.04.2025;
  • з 11.07.2025 до 17.08.2025;
  • з 04.09.2025 до 24.09.2025;
  • з 02.11.2025 до 05.12.2025.

Астрологиня зазначає, люди можуть бути ефективними у будь-який час, адже у Всесвіта «немає поганої «космічної погоди». А обізнаність щодо сприятливих та несприятливих періодів може лише допомогти їм стати більш успішними.

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Фото Pixabay

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