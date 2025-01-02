Диверсія у Тверській області росії: партизани перекрили окупантам канал поставок на передову ракет, мін та снарядів (фото)

У партизанському русі «АТЕШ», де раніше розповідали про знищення станції супутникового зв'язку Р-441 «Злива» в Московській області росії, повідомили про ще одну диверсію на території країни-агресорки.

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Так, агенти руху здійснили диверсію на залізниці у районі населеного пункту Стара Торопа у Тверській області.

Диверсію здійснили в районі ракетно-артелірійських складів Росії. Фотоо "АТЕШ"

Ділянка колії використовується для постачання російських окупантів боєприпасами з 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

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Так, на 107-му арсеналі ГРАУ зберігаються балістичні ракети «Іскандер», ракети «Точка-У», а також снаряди для артилерії великого калібру та боєприпаси для РСЗВ («Смерч» та «Град»). А 23-му арсеналі ГРАУ зберігаються значні запаси танкових та артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін та боєприпасів для мінометів, а також протитанкові ракети та керовані снаряди.

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«Ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту. Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання. Ушкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій», — заявили в русі.

Раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили точний удар по російському складу, на якому зберігалися, обслуговувалися та ремонтувалися ударні дрони-камікадзе.

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Фото «АТЕШ»

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